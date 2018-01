Equipes de resgate abrirão túnel para salvar mineiros presos As equipes de resgate pretendem abrir na quarta-feira um túnel na mina de Beaconsfield, na Tasmânia, para possibilitar a saída dos dois mineiros que estão presos dentro dela há uma semana. O diretor da mina de Beaconsfield, Matthew Gill, disse hoje à imprensa que os especialistas trabalham com a máxima rapidez e que a abertura do túnel é a parte mais delicada da operação. Os profissionais já instalaram uma perfuradora no lugar exato onde abrirão o túnel. Todd Russell, de 35 anos, e Brant Webb, de 36, foram encontrados vivos, domingo, a um quilômetro de profundidade e sob 12 metros de rocha. Os dois receberam água, comida e mensagens gravadas por suas famílias. Os mineiros se encontram em bom estado, disse Gill. Eles mesmos mostraram às equipes de resgate a posição correta que a perfuradora deve tomar para chegar até eles. Os dois se encontravam dentro de um gaiola de segurança na terça-feira, quando um tremor provocou um deslizamento de terra. Outro mineiro morreu, e seu cadáver foi recuperado na quinta-feira.