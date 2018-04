Equipes de resgate diminuem buscas por sobreviventes no Haiti

As equipes de busca diminuíram nesta sexta-feira suas operações para encontrar sobreviventes ainda sob escombros na capital do Haiti, Porto Príncipe, dez dias após o terremoto de magnitude 7 que atingiu o país, disse a porta-voz da ONU Elizabeth Byrs.

Algumas destas equipes estariam "exaustas" e já se preparam para deixar o país, afirmou ela.

As que permanecem "concentram-se cada vez mais em ajuda humanitária para os que precisam", completou.

O governo americano calcula que 122 pessoas foram resgatadas dos escombros até a sexta-feira.

Sobrevivente

Uma mulher de 84 anos de idade, Maria Carida, foi resgatada com vida na sexta-feira, das ruínas de sua casa na capital.

"Ela foi resgatada esta manhã. Ela mal se mexia, tinha ferimentos por todo o corpo e vermes (que se alimentam de carne em decomposição), o que é bem raro", disse o médico Vladimir Larouche à agência de notícias Reuters.

"Tratei-a até que ela ficasse estável", disse ele. Maria Carida foi levada ao hospital principal de Porto Príncipe.

Cerca de 1,5 milhão de pessoas ficaram desabrigadas pelo terremoto de magnitude 7 no dia 12 de janeiro, que pode ter matado até 200 mil pessoas, segundo estimativas.

De acordo com a agência de notícias Associated Press, calcula-se que outras 200 mil pessoas já deixaram Porto Príncipe rumo a outras partes do país, muitas delas a pé.

Alerta

Algumas pessoas tentam deixar o Haiti, mas a secretária americana de Segurança Interna, Janet Napolitano, alertou para que os haitianos não usem o terremoto como desculpa para entrar ilegalmente nos Estados Unidos.

"Os haitianos precisam estar lá para ajudar a reconstruir seu país, isso não é uma oportunidade para migração", disse ela, que afirmou ainda que os que forem flagrados tentando entrar ilegalmente no país vão ser repatriados.

Equipes de ajuda começaram a construir campos improvisados nos arredores de Porto Príncipe para acomodar 400 mil pessoas.

Um dos objetivos da transferência dos sobreviventes sem-teto é tentar impedir surtos de doenças nos acampamentos improvisados da cidade.

O ator americano George Clooney está organizando um evento nesta sexta-feira para arrecadar fundos para as vítimas do terremoto que devastou o Haiti na semana passada.

Músicos como Sting, Madonna, Bruce Springsteen, Beyoncé, Bono e Justin Timberlake vão se apresentar em palcos em Nova York, Los Angeles e Londres.

O evento conta com a participação de todas as redes de TV americanas, e as músicas apresentadas estarão disponíveis para venda no site iTunes.

Todos os cachês e lucros obtidos com a produção serão revertidos para fundos de ajuda para o Haiti. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.