Equipes de resgate retiram 29º mineiro no Chile As equipes de resgate retiraram mais um mineiro preso na mina San José, no Chile, depois de ter passado 69 dias a cerca de 700 metros de profundidade. O supervisor Juan Carlos Aguilar, de 49 anos, é o 29º a ser resgatado. Segundo parentes, ele manteve o bom humor durante os dias que passou no subterrâneo. A operação teve início no fim da noite de ontem (hora local, madrugada de hoje em Brasília), com a saída de Florencio Ávalos.