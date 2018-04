Equipes de resgates tentam salvar 27 mineiros na China

O deslizamento soterrou a mina de minério de ferro Jiwei Montanha e cobriu suas duas entradas com pedras, disse a agência de notícias estatal Xinhua.

Autoridades acreditam que 27 trabalhadores da mina podem ainda estar vivos. Nenhum comunicado com o número total de mortes foi divulgado, mas o canal de TV estatal CCTV relatou ontem que 19 mineiros e sete funcionários de uma empresa de celular morreram no deslizamento. O porta-voz do governo de Chongqing, Ai Yang, disse, porém, que não tinham sido encontrados corpos até agora.