Equipes encontram 10 corpos após acidente aéreo nos EUA Equipes de resgate encontraram os corpos de todos os nove pára-quedistas e do piloto de um avião que havia desaparecido no domingo sobre os montes Cascade, Estado de Washington, disseram as autoridades na terça-feira. Sete corpos foram achados na noite de segunda, e os três restantes, na manhã de terça, segundo Nisha Marvel, porta-voz do Departamento de Transportes do Estado. O Cessna 208 Caravan com nove tripulantes, todos pára-quedistas, e o piloto voltava de um evento em Idaho para o oeste de Washington. As equipes de resgate foram direcionadas para a área do acidente por um caçador que viu o avião e pelo cheiro de combustível. Marvel disse que o avião estava num terreno acidentado e com muitas árvores, a oeste da localidade de Yakima. As autoridades federais estão investigando o acidente. (Por Jim Christie)