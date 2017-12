Equipes encontram corpos escondidos por donos de mina Os responsáveis por uma mina na qual aconteceu uma explosão há poucos dias no leste da China esconderam os corpos de quatro mineiros, que foram achados três dias depois, informou nesta quarta-feira a agência oficial Xinhua. Assim, sobe a sete o número de mortos na mina Lianying, da província de Jiangxi, no leste do país. Os donos da mina esconderam os corpos num poço fechado por falta de uso. As autoridades iniciaram uma busca dos empresários, que fugiram, acrescentou a nota da agência estatal. Responsáveis por minas chinesas costumam tentar ocultar os acidentes por temer a pena de morte. Nos últimos cinco dias, uma série de acidentes em minas de carvão de todo o país causou 106 mortes de trabalhadores em seis incidentes. O número ainda pode aumentar, já que em alguns casos há trabalhadores ainda presos. Mais de 8 mil mineiros morrem por ano na China em acidentes, principalmente no setor do carvão.