Equipes encontram mais um sobrevivente no Haiti Um homem de 23 anos foi encontrado vivo sobre os escombros de uma quitanda que vendia frutas e vegetais hoje em Porto Príncipe, no Haiti, 11 dias depois do terremoto que destruiu a cidade, de acordo com um oficial francês. Segundo o coronel Christophe Renou, o homem ainda está sob os escombros, mas um túnel foi feito para levar água até o sobrevivente. Ele disse também que um médico examinou o homem e informou que ele está em boas condições. Os salvamentos têm se tornado raros desde que o terremoto de magnitude 7 atingiu a cidade em 12 de janeiro matando cerca de 200 mil pessoas.