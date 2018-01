Equipes localizam os corpos de 50 indianos presos em mina Os corpos de 50 homens que estavam presos desde a noite de quarta-feira dentro de uma mina no leste da Índia foram localizados, segundo informou a rede de televisão NDTV. A tragédia aconteceu no distrito de Dhanbad, no estado de Jharkhand, por causa de um vazamento de gás na mina de carvão de Nagda, da empresa Bharat Coking Coal Limited (BCCL), que provocou uma explosão. Três mineiros escaparam da explosão porque trabalhavam no setor alto da mina. Eles foram internados com diversas queimaduras, mas outros 50 morreram por asfixia. Seus corpos foram localizados ontem à noite, segundo a NDTV, a quase 500 metros de profundeza, no nível 17 da mina. No entanto não há confirmação oficial. Uma equipe de 100 especialistas da Coal India Limited, subsidiária da BCCL, tentaram resgatar aos mineiros, mas as esperanças de encontrar sobreviventes eram praticamente nulas. O presidente da BCCL, Partha Bhattacharya, afirmou que "a possibilidade de encontrar sobreviventes é mínima" devido às emissões de monóxido de carbono após a explosão. Jharkhand é o estado indiano com maiores reservas de carvão e no passado já sofreu acidentes semelhantes. Numa visita ao local, o chefe do Governo do estado, Arjun Munda, disse que era preciso "rever as normas de segurança não só desta mina, mas de todas as que funcionam no estado".