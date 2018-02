Equipes procuram 4 desaparecidos na Ilha da Madeira

Na capital da ilha, Funchal, há o temor dos funcionários locais de que mais corpos sejam encontrados. Houve enchentes rapidamente, no sábado, durante uma tempestade, causando o deslizamento de toneladas de terra e arrastando veículos. Rodovias foram danificadas e pontes ruíram. Segundo os funcionários locais, a maioria das vítimas aparentemente ou se afogou ou foi esmagada por algum objeto.

Oficialmente, há ainda quatro desaparecidos. Autoridades afirmam, porém, que pode haver mais vítimas, pela dificuldade de se ter um quadro geral da tragédia, com rodovias bloqueadas e linhas telefônicas interrompidas. Um porta-voz do principal hospital de Funchal disse que foram tratados 151 feridos no local. Autoridades ordenaram a saída dos moradores de algumas áreas, temendo mais deslizamentos.