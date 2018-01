Equipes resgatam 13 corpos após explosão em mina na China As equipes de resgate encontraram 13 cadáveres no poço de carvão no norte da China onde 21 mineradores estavam presos desde domingo, por causa de uma explosão que foi escondida pelos responsáveis, informou nesta quarta-feira, 21, a agência chinesa Xinhua. A explosão aconteceu no domingo em uma mina na cidade de Jincheng, na província de Shanxi, conhecida como "mar de carvão" por ser a maior produtora na China deste mineral. Neste momento, continuam os trabalhos em busca dos outros sete mineradores, mas as possibilidades de encontrá-los com vida são muito poucas. Segundo fontes do Escritório Provincial de Segurança no Trabalho, o proprietário da mina negou-se a avisar sobre o acidente, e os trabalhadores do poço que informaram às autoridades nesta terça-feira. Após uma investigação, as autoridades descobriram que a mina operava ilegalmente e que os mineradores trabalhavam em maior profundidade que a aprovada, por isso, a Polícia deteve onze pessoas, incluindo o proprietário. A mina tinha recebido ordem governamental de fundir-se com outra próxima, dentro da estratégia de Pequim de concentrar o setor minerador para torná-lo mais competitivo e reduzir a ocorrência de acidentes. A China registra 80% das mortes mundiais no setor, com 5.286 vítimas fatais em 2006, dos 7.557 que perderam a vida nas minas do país.