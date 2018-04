Equipes resgatam 16º mineiro no Chile; faltam 17 O chileno Daniel Herrera, de 27 anos, foi o 16º resgatado nesta quarta-feira, na mina San José, perto da cidade de Copiapó, no norte do Chile. Herrera é também motorista de caminhão e ajudou o grupo como assistente de paramédico enquanto estiveram presos. Ele e os demais trabalhadores ficaram na minha durante 69 dias, após um acidente no dia 5 de agosto deixá-los isolados no subterrâneo.