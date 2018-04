Equipes resgatam 19º mineiro no Chile; faltam 14

A operação de resgate vai prosseguir ao longo do dia para retirar os 14 mineiros restantes. No fim desta manhã, o presidente do Chile, Sebastián Piñera, disse que o resgate pode acabar ainda esta noite. Antes, o término era previsto para amanhã. Para antecipar o fim da operação, Piñera disse que é preciso manter o ritmo de trabalho - um mineiro retirado a cada 40 minutos. A ação de resgate foi intitulada "Operação São Lourenço", em uma referência ao santo patrono dos mineiros.

O ministro de Minas do Chile, Laurence Golborne, disse estar confiante de que a operação de resgate dos mineiros será encerrada hoje à noite. Golborne lembrou que no geral o estado de saúde dos mineiros está muito melhor do que as autoridades esperavam. "No que diz respeito a questões de saúde, os resultados têm sido ótimos." Na noite de ontem ele confirmou as informações de que a porta da cápsula, chamada de Fênix, ficou danificada durante os testes iniciais, o que adiou o início do resgate.

Além de Pablo Rojas, já foram retirados Florencio Ávalos, José Ojeda, Osmán Araya, Mario Sepúlveda, Juan Illanes, o boliviano Carlos Mamani, Jimmy Sánchez, Claudio Yáñez Lagos, Mario Gómez, Alex Vega, Jorge Galleguillos, Edison Peña, Carlos Barrios, Victor Zamora, Víctor Segovia, Daniel Herrera, Omar Reygadas e Esteban Rojas. Com informações da Dow Jones.