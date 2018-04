Equipes resgatam 20º mineiro no Chile; faltam 13 Dario Segovia foi o 20º mineiro a sair da mina San José após 69 dias a cerca de 700 metros de profundidade. Os trabalhos tiveram início pouco após a zero hora desta quarta-feira (de Brasília) com a saída do mineiro chileno Florencio Ávalos de uma mina no norte do Chile. A operação deve seguir ao longo do dia, para retirar os mineiros restantes.