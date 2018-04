Equipes resgatam 22º mineiro no Chile; faltam 11

A operação de resgate teve início pouco após a zero hora de hoje (de Brasília), com a saída do mineiro chileno Florencio Ávalos. O trabalho deve seguir ao longo do dia, para a retirada dos 11 mineiros restantes. A expectativa é de que o resgate dos mineiros seja concluído entre o fim da noite de hoje e as primeiras horas de amanhã.

Os 33 mineiros ficaram presos depois de um acidente tê-los isolado em 5 de agosto no subterrâneo da mina San José, perto da cidade de Copiapó. A ação de resgate foi intitulada "Operação São Lourenço", em uma referência ao santo patrono dos mineiros.

Já foram retirados até o momento Florencio Ávalos, José Ojeda, Osmán Araya, Mario Sepúlveda, Juan Illanes, o boliviano Carlos Mamani, Jimmy Sánchez, Claudio Yáñez Lagos, Mario Gómez, Alex Vega, Jorge Galleguillos, Edison Peña, Carlos Barrios, Víctor Zamora, Víctor Segovia, Daniel Herrera, Omar Reygadas, Esteban Rojas, Pablo Rojas, Dario Segovia, Yonni Barrios e Samuel Ávalos.