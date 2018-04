Equipes resgatam 23 corpos após queda de avião etíope Pelo menos 23 corpos foram recuperados pelas equipes de resgates após a queda de um avião da Ethiopian Airlines, com 90 pessoas a bordo, no Mar Mediterrâneo pouco depois de decolar do aeroporto de Beirute. A causa do acidente ainda é desconhecida. O Líbano enfrenta tempo ruim desde a noite de ontem, com trovões, raios e forte chuvas. O primeiro-ministro libanês Saad Hariri decretou um dia de luto e fechou escolas e escritórios do governo.