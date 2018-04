Equipes resgatam 23º mineiro no Chile; faltam 10 O mineiro Carlos Bugueño, de 27 anos, foi o 23º mineiro a deixar a mina San José hoje depois de ter passado 69 dias a cerca de 700 metros de profundidade. A operação de resgate teve início pouco após a zero hora de hoje (horário de Brasília), com a saída do mineiro chileno Florencio Ávalos.