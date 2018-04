Equipes resgatam 27º mineiro no Chile; faltam seis O mineiro Franklin Lobos, de 53 anos, foi o 27º mineiro a deixar a mina San José depois de ter passado 69 dias preso a cerca de 700 metros de profundidade. A operação de resgate teve início no fim da noite de ontem (hora local, pouco após a zero hora de hoje em Brasília), com a saída do mineiro chileno Florencio Ávalos. O trabalho deve seguir ao longo da noite, para a retirada dos seis mineiros restantes. A expectativa é de que o resgate dos 33 mineiros seja concluído entre o fim da noite de hoje e as primeiras horas de amanhã.