Equipes resgatam 54 mineiros presos na Austrália

As equipes de resgate salvaram nesta quarta-feira, 24, os 54 trabalhadores que estavam presos em uma mina de ouro após um incêndio na Austrália O incidente ocorreu em uma jazida de ouro perto da localidade de Kalgoorlie, devido ao incêndio que começou no motor de um caminhão e que encheu de fumaça uma das galerias da mina. Os trabalhadores se refugiaram em câmaras enquanto esperavam o resgate, segundo fontes da companhia. "Todos saíram para a superfície e estão sãos e salvos", anunciou a relações públicas da mineradora australiana Barrick Gold, Celina Watt. A empresa deve retomar suas operações de exploração na quinta, enquanto as autoridades realizam uma investigação do acidente e do sistema de segurança da mineradora.