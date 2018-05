Equipes resgatam corpos após acidente na Colômbia

Autoridades disseram inicialmente que cerca de 50 casas pobres foram cobertas pela lama. Uma contagem posterior entre sobreviventes e moradores, porém, listou cerca de 30 casas. O diretor do Departamento Administrativo de Prevenção, Atenção e Recuperação de Desastres (DAPARD) de Antioquia, John Rendón, disse que podem estar presas 147 pessoas, incluindo os 12 corpos já retirados. Cerca de 300 pessoas trabalham no resgate, incluindo bombeiros, membros da Defesa Civil e voluntários, segundo Rendón.

Em Antioquia, pelo menos 97 dos 125 municípios do departamento estão em estado de emergência por causa das chuvas. Há mais de 130 mil pessoas afetadas pela chuva nessa região, e no país esse número chega a 1,6 milhão de pessoas. Muitos dos afetados seguem em suas casas, temendo perder tudo o que tem, disse hoje Luz Amanda Pulido, diretora do Escritório Nacional de Atenção e Desastres do Ministério do Interior.

Dos 12 corpos encontrados em Bello, dois eram de crianças, cinco de homens e cinco mulheres, segundo Amanda. Com isso, subiu para 188 o número de mortos pelas chuvas na Colômbia este ano, completou ela. A Cruz Vermelha Colombiana informa que no ano passado as chuvas mataram 110 pessoas, e em 2008, 48 pessoas. As informações são da Associated Press.