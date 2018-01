Equipes resgatam sobreviventes de balsa em Bangladesh Equipes de salvamento já conseguiram resgatar cerca de 100 sobreviventes do naufrágio de uma balsa com quase 400 pessoas a bordo, durante uma tempestade em Bangladesh na madrugada de hoje. Autoridades locais têm poucas esperanças de achar mais sobreviventes quando a balsa for resgatada do fundo do Rio Meghna. Investigadores da polícia disseram que ainda não estão claros os motivos do acidente. Mas alguns sobreviventes afirmaram que a balsa estava lotada e uma tempestade com ventos fortes teria feito com que a embarcação virasse. A barca, um triplo-deck de nome MV Salahuddin, havia saído de Daca, capital do país, e seguia para a cidade de Patuakhali, a cerca de 153 quilômetros na direção sudoeste. O acidente se deu cerca de duas horas após o início da viagem. Acidentes do gênero são comuns em Bangladesh, um país no sudeste da Ásia, aproximadamente do tamanho do Estado do Ceará, e cortado por um imenso número de rios, no delta do rio Ganges. Tempestades tropicais com ventos de altíssimas velocidades fazem sofrer o país todos os verões. Pelo menos 59 pessoas morreram em Bangladesh, vítimas dessas chuvas, apenas na semana passada. Em 1994, 200 pessoas morreram em outro acidente com uma balsa semelhante em Bangladesh.