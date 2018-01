Equipes tentam resgatar menina de 11 anos na Argélia Equipes de resgate internacionais na Argélia estão tentando resgatar uma menina de 11 anos, que estaria presa nos escombros de um prédio destruído pelo terremoto que atingiu o país há quatro dias. Uma equipe italiana ouviu os gritos da menina durante operações em Bourmedes, cidade próxima da capital, Argel, e que foi devastada pelo forte tremor. Sob os entulhos de um prédio de seis andares, a garota conseguiu gritar seu nome, Sabrina, e sua idade. Desde então, profissionais italianos, espanhóis e britânicos têm intensificado os trabalhos no local, usando escavadeiras para tentar remover os escombros e alcançar Sabrina, cujas chances de sobreviver diminuem à medida que o tempo passa. Mais de 1700 pessoas morreram vítimas do forte terremoto que atingiu parte da Argélia. Mais de 7 mil ficaram feridas. As informações são do site da BBC em português. Para ler o noticiário da BBC, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui.