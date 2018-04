Erdogan anuncia eleições antecipadas na Turquia para o dia 24 de junho

ANCARA - O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou nesta quarta-feira, 18, que o país realizará eleições presidenciais e legislativas no dia 24 de junho, um ano e meio antes da data prevista. A proposta foi apresentada no dia anterior por um aliado do mandatário.

"Decidimos celebrar as eleições em 24 de junho de 2018", declarou Erdogan em uma entrevista coletiva em Ancara, depois de ter desmentido diversas vezes nas últimas semanas os "boatos" sobre eleições antecipadas.

Mesmo com a advertência da oposição, o governo sempre negou o plano e prometeu realizar as eleições na data prevista, no dia 3 de novembro de 2019. No entanto, “a Comissão Eleitoral deverá começar a prepará-las imediatamente", indicou nesta manhã o chefe de Estado. / AFP e EFE

