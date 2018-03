Erdogan diz que irá agir 'sem perguntar a ninguém' se milícia atacar o país

ISTAMBUL - O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse ao presidente Donald Trump em sua visita a Washington nesta semana que irá agir "sem perguntar a ninguém" se sofrer qualquer tipo de ataque da milícia curda YGP, informaram meios de comunicação turco nesta quinta-feira, 18.

A aprovação de Trump, antes da visita, de planos de armar o grupo YPG enquanto eles avançam em direção ao reduto de Raqqa, do Estado Islâmico, ofuscou conversas entre os aliados da OTAN, mas Erdogan não criticou diretamente o plano da Casa Branca.

Posteriormente, falando a repórteres na Embaixada da Turquia, Erdogan destacou as preocupações do país a respeito do YPG, que Ancara qualifica como uma extensão do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), grupo militante que atua há décadas no sudeste turco. Já os EUA enxergam o grupo como distinto do PKK e como um parceiro valioso na luta contra o EI.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Nós claramente falamos: se houver qualquer tipo de ataque YPG contra a Turquia, nós vamos agir sem perguntar a ninguém", afirmou o jornal Sabah citando Erdogan.

Erdogan disse que os Estados Unidos tomaram sua decisão sobre a operação Raqqa e que a Turquia não poderia participar, dado o envolvimento do YPG. "Nós dissemos: não vemos essa cooperação com um grupo terrorista como saudável", acrescenta o diário.

Turquia, EUA e União Europeia consideram o PKK um grupo terrorista. / REUTERS