Erdogan diz que renuncia se Rússia provar compra de petróleo do Estado Islâmico

"Assim que tal afirmação for comprovada, a nobreza da nossa nação exige que eu faça isso", disse Erdogan a jornalistas na cúpula sobre mudança climática em Paris na segunda-feira, de acordo com a rede CNN. No entanto, ele acrescentou que, se as alegações forem falsas, então o presidente russo, Vladimir Putin, deveria renunciar.

"Eu estou pedindo Putin, você renunciaria?", disse Erdogan.

A crescente crise diplomática começou depois que a Turquia derrubou um jato militar russo na fronteira com a Síria, alegando que o avião tinha invadido seu espaço aéreo, afirmação que a Rússia nega. Depois do incidente, a Rússia impôs uma série de sanções econômicas à Turquia.

"É óbvio que compramos petróleo e gás natural legalmente", disse Erdogan, conforme relatado pela agência de notícias turca Anadolu. "Todos devem saber que não temos má reputação em fazer tal negócio com organizações terroristas", acrescentou.

O primeiro-ministro da Turquia, Ahmet Davutoglu, acusou a Rússia de tentar "encobrir" a sua violação do espaço aéreo da Turquia com "infundadas reivindicações de que a Turquia está comprando petróleo ilegal do grupo Estado Islâmico na Síria".

"Não é possível encobrir a violação do espaço aéreo turco com acusações contra a Turquia", disse Davutoglu. Fonte: Associated Press