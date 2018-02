Erdogan: Paciência do governo com protestos tem limite O primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, advertiu no domingo que a paciência de seu governo com os protestos em massa que chegaram ao décimo dia "tem um limite". "Permanecemos pacientes, ainda estamos pacientes, mas há um limite para a nossa paciência", disse Erdogan a simpatizantes Partido de Justiça e Desenvolvimento (AKP), ao desembarcar no aeroporto de Ancara, horas após ter participado de manifestações com apoiadores em outras duas cidades turcas.