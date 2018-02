Erdogan: Relação normal Turquia/Israel pode demorar O primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, sugeriu neste domingo que a "normalização" dos laços com Israel vai exigir tempo, sugerindo que Ancara quer primeiro garantir que as vítimas de um ataque de flotilha sejam compensadas e que Jerusalém continua comprometida com o relaxamento de restrições para o envio de produtos a Gaza antes que as relações entre os dois países sejam restauradas.