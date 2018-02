Erdogan se reúne com representantes de manifestantes

ISTAMBUL - O primeiro-ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, se reúne nesta quinta-feira, 13, com representantes dos manifestantes contrários à revitalização da Praça Taksim, em Istambul, na tentativa de acabar com duas semanas de protestos contra o governo.

No começo do dia, o premiê deu seu último aviso àqueles que ocupam o Parque Gezi para deixarem o local e reagiu às críticas do Parlamento Europeu sobre a ferocidade da repressão policial contra os manifestantes. "Nossa paciência chegou ao fim. Estou dando o meu aviso pela última vez. Digo às mães e aos pais para, por favor, pegarem seus filhos pela mão e levarem para fora. O Parque Gezi não pertence às forças de ocupação, mas ao povo."

A repressão policial desencadeou uma onda sem precedentes de protestos contra Erdogan e seu Partido, AK, de raízes islâmicas, atraindo uma ampla aliança de secularistas, nacionalistas, trabalhadores, sindicalistas e estudantes.

Erdogan já discutiu os planos de uma construção no parque com várias pessoas que apoiam os manifestantes, mas até quinta-feira havia se recusado a se reunir com o grupo Solidariedade Taksim, no centro da campanha para proteger o parque. Músicos e atores também vão participar do encontro, segundo informações da mídia./ REUTERS