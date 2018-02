Eritreia é apontada como a nação com mais censura no mundo, diz levantamento A pequena nação africana da Eritreia superou até mesmo a Coreia do Norte no quesito restrições à imprensa, afirmou um novo relatório global nesta terça-feira. O Comitê para Proteção dos Jornalistas, sediado em Nova York, emitiu sua lista anual dos 10 Estados do mundo com mais censura.