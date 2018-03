Erradicar base leal a Saddam levará tempo, diz Rumsfeld O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Donald H. Rumsfeld, afirmou que levará tempo até que sejam localizados os remanescentes do regime de Saddam Hussein no Iraque. Os EUA estão conversando com dezenas países sobre a formação de uma força internacional de paz no Iraque, disse Rumsfeld. Mas ele também afirmou que, mesmo depois de a força começar a chegar, em setembro, haverá resistência por parte de integrantes do Partido Baath, de Saddam, e de outras pessoas leais ao ex-ditador. "Eu acho que isso vai desaparecer no mês que vem, ou em dois ou em três? Não. Isso vai desaparecer quando uma, duas ou três divisões das forças de coalizão chegarem ao país? Não", avaliou. "Levará tempo para erradicar os remanescentes do regime de Saddam Hussein, e pretendemos fazê-lo". Rumsfeld fez as declarações numa entrevista coletiva conjunta com o ministro da Defesa de Portugal, Paulo Portas. Em Washington, o assessor político sobre questões de manutenção da paz do Pentágono, Joseph Collins, admitiu a repórteres que a amplitude dos saques, violência e resistência guerrilheira no Iraque foi "de certa forma, inesperada". Em vista disso, Colins continuou, o plano do Pentágono para a estabilização e reconstrução do Iraque teve de ser reajustado. "A situação tem sido mais dura e mais complexa" do que esperávamos, disse. Rumsfeld está numa visita de quatro dias à Europa para agradecer às nações que apoiaram os EUA na guerra no Iraque - e pedir mais ajuda no pós-guerra para manter a paz.