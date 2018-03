Erro causou choque de avião com prédio na Itália A imperícia do piloto, combinada com alguns defeitos, é a mais provável causa do acidente de 18 de abril do ano passado, quando um avião de pequeno porte chocou-se contra a Torre Pirelli, no centro de Milão, causando a morte do piloto e de duas mulheres no interior do edifício, revelou uma investigação oficial. Para os técnicos da Agência Nacional para Segurança de Vôo, o impacto da aeronave Rockwell Commander 112TC contra o prédio deveu-se à "incapacidade do piloto de administrar de forma adequada a fase final do vôo, em meio à existência de problemas técnicos e ambientais". De acordo com os especialistas, é pouco provável a confirmação da hipótese de suicídio do piloto do avião, surgida logo após o incidente.