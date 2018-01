Erro humano causou acidente de trem em Maputo O pior acidente de trem da história de Moçambique, que aconteceu neste sábado, próximo à cidade de Maputo, no sul do país, ocorreu depois que o maquinista usou de forma malsucedida quatro grandes pedras para tentar evitar que o vagão de passageiros deslizasse de uma colina, disse neste domingo um funcionário da ferrovia. O acidente deixou 196 mortos e mais de 400 feridos. O trem que levava as composições de passageiros e de carga sofreu um defeito mecânico na descida da colina. O maquinista, então, resolveu desconectar o vagão de passageiros que ia atrás para conduzir a parte da frente com a carga até a estação perto de Tenga. As pedras que calçavam o vagão de passageiros aparentemente deslocaram-se, e a composição desceu em alta velocidade, chocando-se com o vagão de carga. Bombeiros trabalharam durante todo este sábado para resgatar as vítimas, e neste domingo a ferrovia já havia sido liberada para tráfego reduzido. Acidentes fatais em ferrovias provocados por erro humano são bastante freqüentes em Moçambique, e o presidente Joaquim Chissano exigiu que os funcionários das empresas tenham treinamento melhor.