Erro humano pode ter provocado queda de avião no Líbano

Um "erro humano" pode ter sido a causa responsável pela queda do avião da Ethiopian Airlines no dia 25 de janeiro na costa do Líbano, disse nesta sexta-feira, 19, o ministro de Estado libanês, Adnan Hussein, baseando-se nas investigações preliminares.

Veja também:

Piloto da Ethiopian desobedeceu ordens da torre de controle

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Avião desaparece após decolar no Líbano

Em entrevista a uma rádio libanesa, Hussein afirmou que as primeiras informações apontam para um erro humano como causa do acidente do avião da Ethiopian Airlines, no qual morreram as 90 pessoas que estavam a bordo. "Estas informações não são definitivas nem oficiais", esclareceu o ministro.

A delegação encarregada de investigar o acidente voltou na quinta-feira para Beirute com os primeiros relatórios sobre as caixas-pretas recuperadas, que estão sendo examinadas na França.

O jornal As-Safir informou que as últimas palavras do piloto foram "Terminamos, que Deus tenha piedade de nós". A publicação, que cita uma fonte do escritório francês de investigação sobre acidentes aéreos, acrescentou que o piloto pediu ao copiloto que seguisse as ordens da torre de controle do aeroporto de Beirute e não foi atendido, o que o levou a tentar controlar o avião, sem sucesso. A aeronave se desintegrou ao atingir a água.

A expectativa é de que o governo do Líbano anuncie os resultados das investigações sobre o acidente oficialmente na semana que vem. A queda do avião não deixou sobreviventes. Até o momento, 60 corpos foram recuperados.