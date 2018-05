Erro obriga avião de Michelle Obama abortar pouso

Durante a tentativa frustrada de pouso, o avião ficou perto demais de uma aeronave de carga que taxiava pela pista e o piloto decidiu abandonar o procedimento e fazer a volta para então aterrissar em segurança. A primeira-dama norte-americana não esteve em risco em nenhum momento, asseguraram as fontes.

De acordo com essas fontes, os dois aviões chegaram a ficar a apenas três quilômetros de distância um do outro por conta de um erro na torre. Enquanto os controladores da agência norte-americana de aviação civil, conhecida pelas iniciais FAA, tentavam contornar a situação, o piloto do avião da primeira-dama percebeu que talvez não houvesse tempo hábil para que a aeronave de carga deixasse a pista e decidiu abandonar a tentativa de pouso. As informações são da Dow Jones.