Erupção cresce e mais cinzas seguem para Reino Unido

Hoje, mais cedo, a Eurocontrol, agência que coordena o tráfego aéreo civil na Europa inteira, havia anunciado que os aeroportos começariam a ser reabertos após grande parte deles ter ficado fechada desde a quinta-feira da semana passada.

A indústria da aviação comercial já enfrentou prejuízos superiores a US$ 1 bilhão, criticou o gerenciamento da crise e pediu às autoridades que retirassem pelo menos parte das restrições aos voos. A estimativa de prejuízos foi feita pela Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata, na sigla em inglês), baseada numa perda diária de US$ 200 milhões das empresas. As informações são da Dow Jones.