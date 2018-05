Erupção de vulcão na Indonésia ameaça vilarejos Lavas e nuvens de vapor do vulcão Karangetang estão ameaçando vilarejos ao leste da Indonésia, informaram autoridades nesta terça-feira. Saut Simatupang, chefe do Serviço de Vulcanologia da Indonésia, disse que a lava já se espalhou por mais de 1,5 quilômetro abaixo do vulcão, nas direções oeste e sul, onde estão dezenas de vilas. Karangetang, que fica na ilha de Siau, a cerca de 2 mil quilômetros da capital Jacarta, é um dos vulcões mais ativos da Indonésia. "Nós registramos tremores vulcânicos que indicam que mais lava vai subir para a superfície da cratera", disse Simatupang por telefone. "Pelo menos mais quatro vilas na borda oeste estão sob risco de serem engolidas pela lava." O chefe do distrito, Idrus Mokodompit, afirmou que mais de 100 pessoas deixaram suas casas para se juntar a quase 600 que já buscaram refúgio na cidade mais próxima. O nível de alerta máximo foi acionado no fim de semana, após nuvens de vapor começarem a se mover em direção leste, ameaçando centenas de pessoas. (Por Adhityani Arga)