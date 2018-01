Erupção de vulcão na Indonésia fecha três aeroportos

Os sons da erupção podiam ser ouvidos a 130 quilômetros do monte, em Surabaia, a segunda maior cidade do país. Em Jogyakarta também era possível ouvir os estrondos. Logo que o dia amanheceu foi possível conhecer a extensão da erupção no Monte Kelut.

As cinzas cobriram o chão das duas cidades e continuava a cair, de acordo com testemunhas e relatos nas mídias sociais. Imagens de televisão de cidades próximas ao pico mostraram animais cobertos de cinzas.

Não há relatos de ferimentos como resultado da erupção. Na quinta-feira autoridades insistiram a cerca de 200 mil pessoas que vivem em 36 vilas em um raio de 10 quilômetros do monte para deixarem suas residências. Ainda não está claro quantos acataram o pedido.

O vulcão do Monte Kelut possui 1,73 quilômetro de altura e é um dos 130 vulcões ativos na Indonésia. Fonte: Associated Press.