Erupção de vulcão na Islândia cancela voos pela Europa Uma poderosa erupção vulcânica na Islândia lançou no ar grande quantidade de cinzas que está causando hoje problemas no espaço aéreo do norte da Europa. A nuvem provocada pelo fenômeno levou ao fechamento de todos os aeroportos de Londres e ao cancelamento de todos os voos na Noruega e no norte da Suécia, por causa da possibilidade de as cinzas causarem danos aos motores das aeronaves. Operações na Dinamarca e na Finlândia também foram afetadas, assim como os voos transatlânticos entre a Europa e a América do Norte.