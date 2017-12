Erupção de vulcão nos EUA deve ocorrer em 24 horas Cientistas consideram iminente uma grande erupção no Monte St. Helens, um vulcão localizado no Estado de Washington, e as autoridades determinaram neste domingo o isolamento de uma área no raio de 8 km. Visitantes foram afastados e todas as construções foram abandonadas. No sábado, um forte tremor de terra foi registrado na região, indicando que aumentou a energia sísmica do St. Helens desde o dia 23 de setembro, quando o vulcão começou a dar sinais de atividade. O governo local emitiu um comunicado informando que o nível de alerta foi elevado para 3, o mais elevado desde 18 de maio de 1980. Naquele dia, o St. Helens teve uma erupção devastadora, matando 57 pessoas. Desta vez, entretanto, os cientistas prevêem uma erupção com menor intensidade, nas próximas 24 horas.. Muitas pessoas montaram barracas na região do vulcão, esperando por um espetáculo de cinzas e lava. Os curiosos tiveram, entretanto, de se afastar depois da decisão das autoridades neste domingo. Desde o dia 23 passado, o St. Helens vem liberando colunas de vapor e algumas cinzas, além de provocar estrondos e tremores de terra.