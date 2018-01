Erupção do vulcão Stromboli deixa feridos Uma violenta explosão do vulcão Stromboli, na ilha de mesmo nome, uma das ilhas Eólias italianas, deixou pelo menos seis feridos nesta tarde. A Marinha italiana está retirando por precaução os habitantes de Ginostra, a parte povoada da ilha de Stromboli. A medida foi necessária após o desmoronamento de parte da estrutura externa do vulcão, que caiu no mar provocando vagalhões que viraram várias embarcações e inundaram casas. A agitação marinha se estendeu até as costas da Sicília. Dois helicópteros da Aeronáutica foram mobilizados para prestar socorro ao local enquanto, temerosos, os turistas estão fazendo as malas e se concentrando no porto à espera de poderem abandonar a ilha. Desde os anos 50 houve um progressivo aumento do turismo na pequena ilha, certamente impulsionado após o filme Stromboli, Terra de Deus (1949), dirigido por Roberto Rossellini, com a estrela sueca Ingrid Bergman como protagonista. No ano seguinte, ainda nas ilhas Eólias, foi filmado Vulcano, com Anna Magnani - companheira de Rossellini durante algunos anos, abandonada pelo cineasta quando este se apaixonou por Ingrid Bergman.