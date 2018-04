Erupção obriga a retirada de milhares Localizado no estreito de Sonda, que separa as ilhas indonésias de Java e Sumatra, o vulcão Anak Krakatau entrou ontem em erupção, deixando uma coluna de fumaça de 700 metros. Ninguém ficou ferido, mas milhares de moradores foram retirados da área. A Indonésia fica sobre o Anel de Fogo do Pacífico, uma área de grande atividade vulcânica e sísmica, que tem 400 vulcões, 129 deles em atividade.