Escalada de violência mata 20 no Iraque Pelo menos 20 pessoas foram mortas e 37 ficaram feridas em diversos episódios de violência pelo Iraque neste domingo, incluindo um ataque de morteiro contra o Ministério da Saúde, seguido de um atentado com carro-bomba contra uma patrulha da polícia. Policiais descobriram ainda 13 cadáveres, possivelmente vítimas da ação de esquadrões da morte mantidos por grupos religiosos. O Ministério da Saúde, no norte de Bagdá, foi atingido por dois mísseis, às 8h40 da manhã, hora local. As bombas atingiram uma parede do prédio e o jardim do complexo, ferindo, com gravidade, três civis, de acordo com a polícia. Durante uma patrulha policial realizada, mais tarde, na área, uma bomba de beira de estrada explodiu, matando quatro policiais e ferido outros quatro. Dois civis também foram mortos. No leste de Bagdá, outra patrulha policial foi atingida, desta vez por um carro-bomba. Cinco pessoas morreram. Uma pessoa foi morta e cinco outras ficaram feridas na cidade de Al-Musayyab. A casa onde estavam foi atingida por um míssil. Por volta de meio-dia, desconhecidos mataram, a tiros, três civis em Baquba. Também neste domingo, as autoridades elevaram o número oficial de mortos no atentado contra um caminhão de querosene, que explodiu no sábado: são 38 os mortos e 42, feridos. Um grupo sunita reivindicou a autoria do atentado, ocorrido em Cidade Sadr, um grande cortiço de população xiita. O atentado teria sido uma resposta à ação de um esquadrão da morte xiita que teria invadido mesquitas e lares de sunitas, matando quatro pessoas.