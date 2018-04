Escândalo derruba presidente alemão

Pressionado, o presidente da Alemanha, Christian Wulff, anunciou sua renúncia ontem depois que a promotoria solicitou ao Parlamento que retirasse a imunidade dele por manter vínculos inapropriados com empresários.

Wulff disse aos jornalistas que renunciava, pois a Alemanha precisa de um presidente que tenha plena confiança do povo. "Os acontecimentos dos últimos dias e semanas mostraram que essa confiança, e com ela minha capacidade de trabalhar com eficiência, foram persistentemente prejudicadas", afirmou, acrescentando que renunciava rapidamente para deixar o lugar a um sucessor. Ele também disse estar convencido de que as investigações sobre seu comportamento levarão "a uma completa exoneração".

O anúncio pôs fim a semanas de revelações a respeito de férias passadas com amigos ricos e de uma série de favores e presentes talvez não ilegais, mas que certamente iam contra o decoro do seu cargo.

O escândalo causado pelas acusações de que Wulff teria usado seu cargo para aceitar favores serviu para desviar a atenção da chanceler Angela Merkel e do seu governo em meio à crise do euro, mas também se tornou um embaraço para ela em termos políticos. Merkel apoiara a nomeação de Wulff à presidência - um cargo em grande parte honorário, mas moralmente importante.

Enquanto Wulff preparava-se para anunciar sua renúncia, Merkel adiou uma viagem a Roma onde se encontraria com o primeiro-ministro italiano, Mario Monti, antes de uma reunião, na segunda-feira, dos ministros das Finanças europeus em Bruxelas.

Merkel, com a expressão séria e entristecida, falou aos jornalistas na chancelaria e disse que seu bloco conservador discutiria com a oposição social-democrata e os Verdes a busca de um "candidato de consenso" para substituir Wulff na presidência. Ela também se encontrará com os líderes da coalizão com a mesma finalidade, informou a imprensa alemã. A chanceler afirmou que Wulff e a mulher dele, Bettina, "representaram interna e externamente a Alemanha com dignidade". A assembleia marcada em regime de urgência para a escolha do presidente pode acabar se tornando um teste do controle de Merkel sobre a coalizão.

O escândalo estourou em dezembro, com a notícia de que Wulff, quando governador do Estado da Baixa Saxônia, aceitara um empréstimo privado da mulher de um amigo rico no valor de US$ 650 mil. Recentemente, chamou a atenção o relacionamento de Wulff com um executivo do setor cinematográfico que hospedou o presidente durante as férias deste ano, e cuja companhia recebeu garantias de empréstimo da Baixa Saxônia. / THE NEW YORK TIMES