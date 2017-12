Escândalo extraconjugal derruba membro do Governo japonês O chefe da comissão fiscal do Governo japonês, Masaki Honma, apresentou nesta quinta-feira sua renúncia após se envolver em um escândalo por ceder à sua amante um apartamento para o alojamento de funcionários. A renúncia é mais um problema para o primeiro-ministro, Shinzo Abe, cuja popularidade está em queda livre nas últimas semanas por causa de decisões polêmicas e revelações embaraçosas. Pressionado por setores tanto do Partido Liberal-Democrata (PLD) quanto da oposição, Abe se viu obrigado a aceitar a renúncia de um dos seus homens de confiança, que havia nomeado há dois meses. Segundo os analistas, Abe nomeou Honma para incentivar sua política de dar prioridade ao crescimento econômico reforçando o setor corporativo. Ele é conhecido como advogado tributarista de grandes companhias. A pressão sobre Honma começou quando a revista "Weekly Post" publicou que ele havia utilizado o apartamento de 96 metros quadrados que o Governo pôs à sua disposição em Tóquio para abrigar a sua amante.