Escândalo não tira parlamentar do Japão do cargo O veterano parlamentar Ichiro Ozawa disse, neste sábado, que não deixará seu importante posto no partido governista do Japão, apesar de prisões de seus assessores, em uma investigação de um escândalo sobre financiamentos que envolve o Partido Democrático do Japão (PDJ). As prisões são mais um revés para o partido, que perde apoio público após várias suspeitas financeiras, incluindo um escândalo de financiamento de US$ 4,4 milhões ligado do primeiro-ministro Yukio Hatoyama.