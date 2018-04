Escândalo ofusca ações de premiê Há algumas semanas, a situação parecia clara: Silvio Berlusconi e seu partido iriam pulverizar seus adversários na eleição europeia de amanhã. Agora, as coisas mudaram: Berlusconi com certeza derrotará seus concorrentes, mas sem brilho e arquejando um pouco. A razão? Uma jovem loira da periferia de Nápoles, Noemi Letizia, transformada em celebridade mundial depois que o premiê compareceu ao seu aniversário de 18 anos, o que, imediatamente, levou sua mulher, Veronica Lario, a exigir o divórcio. E aí começou a fofoca. Veronica colaborou para o falatório, ao observar que seu marido se emocionava facilmente com jovens que ainda não completaram 18 anos. E em seguida, soube-se que Berlusconi possui uma "villa" de mil e uma noites na Sardenha, por onde transitam cantores, amigos e muitas jovens. No início, os italianos preferiram rir da história, notando que são mais inteligentes que esses pobres americanos que estremeceram ao saber que o presidente Bill Clinton havia utilizado o Salão Oval da Casa Branca para atividades não previstas pelo cerimonial, com a ajuda da estagiária Monica Lewinski. Numa segunda fase, Berlusconi percebeu que tinha ido muito longe e suas extravagâncias poderiam prejudicá-lo, então, contra-atacou. Estranhamente, culpou os jornais estrangeiros por seus problemas. Il Giornale, publicação dirigida por seu irmão, criticou furiosamente a imprensa estrangeira que, segundo o diário, passa o tempo nos terraços dos cafés de Roma falando mal da Itália. Uma lista de meios de comunicação estrangeiros culpados circulou em Roma. Nela figuram The Economist, Financial Times, The Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Um magnata da mídia foi nomeado indiretamente por Berlusconi como um dos seus inimigos: Rupert Murdoch. The Times, um dos jornais de Murdoch, intitulou um artigo sobre o caso Noemi como "A máscara do palhaço caiu". Vale observar que ele é o dono da rede Sky de TV via satélite, que faz uma dura concorrência com a Mediaset, império audiovisual de Berlusconi. Apesar de tudo, o partido do premiê deve vencer as eleições para o Parlamento Europeu. Mas o avanço será pequeno. Em vez dos 43% de votos previstos, deverá contabilizar 39%. A Itália teme por sua imagem internacional. No entanto, o premiê é um acrobata e conseguiu se livrar de outras situações comprometedoras. Além disso, anunciou com todo o alarde que vai encontrar Barack Obama em 15 de julho. Uma boa notícia! Quanto a Nicolas Sarkozy, ele vê Obama hoje na Normandia, na praia onde morreram tantos soldados americanos em 1944. Feliz Sarkozy. Finalmente vai ter sua foto, sozinho, ao lado do presidente americano, sem nenhuma rainha-mãe no meio para estragar o negativo. Em 15 de julho, será a vez de Berlusconi ter sua foto com Obama. Feliz Berlusconi! *Gilles Lapouge é correspondente em Paris