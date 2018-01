Escândalo pode derrubar presidente do BC argentino Pedro Pou, o presidente do Banco Central Argentino, pode estar com seus dias contados: as investigações sobre a lavagem de dinheiro neste país estão indicando que Pou teria ignorado propositadamente envios ilícitos de dinheiro para o exterior. Segundo investigações conduzidas por deputados do Parlamento argentino em conjunto com o Senado norte-americano, o BC teria ocultado informação sobre a lavagem de dinheiro em uma operação triangulada entre o desaparecido Banco República da Argentina, o Federal Bank das Bahamas e o Citibank de Nova York. Nos últimos dias, a polícia procurou documentos que comprovassem esta conexão nas repartições do próprio BC e em diversas consultorias vinculadas ao órgão em Buenos Aires. No Senado dos EUA calcula-se que a lavagem de dinheiro dessa operação tenha chegado a US$ 9 bilhões entre 1992 e 1999. Este seria o caso de lavagem mais grave de toda a História argentina.