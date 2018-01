Escândalo provoca renúncia de secretário do Exército nos EUA Uma das principais figuras do Departamento de Defesa americano, o secretário do Exército, Francis Harvey, renunciou na sexta-feira, 2, em meio a um escândalo envolvendo denúncias de tratamento inadequado dado a soldados americanos feridos. A renúncia foi anunciada depois que a mídia americana denunciou o tratamento dado aos soldados americanos feridos no Iraque e no Afeganistão e internados no Walter Reed Army Medical Center - um hospital de veteranos de guerra em Washington. Uma série de reportagens publicadas no jornal The Washington Post afirmou que o hospital estava infestado de ratos e baratas e que os soldados feridos eram obrigados a esperar meses pelo pagamento de benefícios. O anúncio da renúncia de Harvey foi feito pelo secretário de Defesa dos EUA, Robert Gates, e ocorreu um dia depois da demissão do diretor do hospital, o general George Weightman. "Estou decepcionado pelo fato de algumas pessoas no Exército não terem dado a devida importância à gravidade da situação relativa ao atendimento de pacientes no (hospital) Walter Reed", disse Gates. "Nossos soldados feridos e suas famílias sacrificaram muito e merecem o melhor que pudermos oferecer", afirmou o secretário. No cargo desde novembro de 2004, Harvey era o responsável pelo funcionamento eficiente do Exército americano. Veteranos Nos Estados Unidos, os veteranos de guerra são considerados pela maioria da população como verdadeiros heróis e foi um choque descobrir que foram tratados dessa maneira. A Casa Branca espera que a manifestação de Gates proteja o presidente George W. Bush de danos políticos. Bush foi obrigado a tocar no assunto em seu pronunciamento semanal de rádio, que será transmitido neste sábado, 3, admitindo que o tratamento dispensado aos veteranos era "inaceitável". O presidente americano anunciou que uma comissão bipartidária será formada para supervisionar os cuidados de saúde dispensados aos veteranos.