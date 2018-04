Escândalos abalam imagem de Berlusconi

Os escândalos que envolveram Silvio Berlusconi nas últimas semanas ameaçam abalar a imagem do primeiro-ministro italiano. Para tentar conter os danos políticos causados por fotos de festas em suas residências em Roma e na Sardenha, convertidas em espécies de "mansões da Playboy", o premiê tem alegado de que se tratam de reuniões privadas. Declarações nesse sentido foram dadas à revista italiana Chi, de propriedade de Berlusconi, no momento em que cresce a pressão da opinião pública sobre ele. Três mulheres disseram recentemente à imprensa italiana terem recebido dinheiro e joias para ir às festas. A italiana Letizia D?Addario diz ter recebido US$ 1,4 mil. Berlusconi defende-se alegando que Letizia é paga, na verdade, por pessoas interessadas em desestabilizar seu governo. Ontem, a Justiça determinou a apreensão de 5 mil fotos tiradas com telefones celulares em festas do premiê. Letizia também entregou diversas gravações de áudio e vídeo que, segundo ela, contêm provas contra Berlusconi. "Podem me filmar, fotografar, gravar e, até mesmo, utilizar o celular. Na minha presença, só ocorrem coisas normais", disse Berlusconi. A investigação do caso chegou ao empresário Alessandro Tarantini, de 34 anos, acusado de controlar uma rede de corrupção e prostituição. Ele aparece em gravações de escutas telefônicas oferecendo drogas e dinheiro a prostitutas. Alguns trechos conteriam, segundo o jornal espanhol El País, a voz de Berlusconi.