Escândalos deixam Bush mais vulnerável Os escândalos de corrupção na alta administração das empresas norte-americanas deixaram o presidente George W. Bush politicamente mais vulnerável, mas, até agora, afetaram mais a imagem do Partido Republicano do que a popularidade dele. Duas pesquisas divulgadas nesta quarta-feira apontam, porém, para um arrefecimento do apoio a Bush. Uma sondagem do Washington Post e da TV ABC com 1.512 eleitores indicou que o índice de aprovação do líder norte-americano ficou inalterado nos últimos 30 dias, em 72%. Já uma pesquisa Zogby America, com 1.109 eleitores, detectou uma perda de sete pontos porcentuais no último mês, que reduziu a popularidade de Bush para 62% - a mais baixa desde os atentados de 11 de setembro. Segundo essa pesquisa, a proporção dos norte-americanos que "definitivamente pretendem votar" pela reeleição de Bush caiu de 45% para 42% desde o início deste mês. Os levantamentos confirmam que há um forte sentimento de frustração entre os norte-americanos diante da epidemia de fraudes no mundo corporativo e ceticismo sobre a resposta de Bush ao problema. De acordo com a pesquisa Post/ABC, 49% aprovam o modo como ele está tratando a crise, enquanto 43% desaprovam. A grande maioria disse concordar com o endurecimento das regras para prevenir e reprimir abusos contábeis e outras irregularidades na gestão de empresas que beneficiam altos executivos em detrimento do conjunto dos acionistas. Mas 54% disseram que as medidas propostas por Bush não são suficientes e preferem o tratamento mais rigoroso defendido pela maioria democrata no Senado. A informação potencialmente mais significativa da sondagem é que 49% identificam os democratas no Congresso com os interesses dos norte-americanos comuns, o que se compara com 27% no caso dos republicanos, e 37% no caso de Bush. Em contraste, 60% acham que os republicanos representam interesses dos grandes negócios. Metade põe Bush nessa categoria e só 37% fazem a mesma ligação entre o "big business" e os democratas. Esses dados sugerem que a oposição tem chance razoável de retomar o controle da Câmara de Representantes e ampliar o comando do Senado nas eleições legislativas de novembro.