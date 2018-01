Escândalos levam Arquidiocese de Boston à beira da falência A Arquidiocese de Boston, que enfrenta uma série de processos por abuso sexual, está prestes a declarar falência. Uma comissão financeira da arquidiocese autorizou o cardeal Bernard Law a começar a tomar as medidas previstas no Capítulo 11 da lei de falências para defender-se dos pedidos de indenização feitos por mais de 450 vítimas de molestamento sexual por parte do clero. A decisão do Conselho de Finanças da arquidiocese coincidiu com a publicação, na quarta-feira, de um devastador informe sobre as práticas dos sacerdotes pedófilos. O Conselho de Finanças afirma que recorrer ao Capítulo 11 provocaria menos danos para a Igreja do que submeter-se a anos de custosas e arrasadoras batalhas legais contra os acusadores.